Уровень аварийности на дорогах остается критическим в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На сегодня критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях Украины и еще в трех областях уровень аварийности остается высоким. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
"Сегодня, 18 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 51", - говорится в сообщении.
В то же время, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в трех областях Украины: Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской.