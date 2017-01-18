Уровень аварийности на дорогах остается критическим в трех областях

"Сегодня, 18 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 51", - говорится в сообщении.

В то же время, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в трех областях Украины: Тернопольской, Николаевской и Днепропетровской.