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Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у трьох областях

Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у трьох областях

Київ • УНН

 • 6763 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Станом на сьогодні критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у трьох областях України та ще ву трьох областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.

“Сьогодні, 18 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Хмельницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях. За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули троє громадян, травмовано — 51”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у трьох областях України: Тернопільській, Миколаївській та Дніпропетровській.

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