Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у трьох областях

“Сьогодні, 18 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Хмельницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях. За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули троє громадян, травмовано — 51”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у трьох областях України: Тернопільській, Миколаївській та Дніпропетровській.