Уровень аварийности на дорогах остается критическим в семи областях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на 26 января критической по уровню аварийности остается ситуация в семи областях Украины и еще в восьми областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
"Сегодня, 26 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в семи областях Украины. Рост уровня аварийности более 50% зафиксировали в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, высокий уровень аварийности зафиксирован еще в восьми областях: Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.
Также отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибло десять граждан, травмированы - 74.