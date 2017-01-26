Уровень аварийности на дорогах остается критическим в семи областях

"Сегодня, 26 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в семи областях Украины. Рост уровня аварийности более 50% зафиксировали в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень аварийности зафиксирован еще в восьми областях: Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской.

Также отмечается, что за прошедшие сутки на дорогах Украины погибло десять граждан, травмированы - 74.