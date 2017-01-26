Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у семи областях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Станом на 26 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у семи областях України та ще у восьми областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.
“Сьогодні, 26 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у семи областях України. Зростання рівня аварійності більше 50 % зафіксовано у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Житомирській, Київській та Харківській областях”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, високий рівень аварійності зафіксовано ще у восьми областях: Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській.
Також зазначається, що за минулу добу на автошляхах України загинуло десять громадян, травмовано — 74.