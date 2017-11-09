Рост ВВП Украины в 2018 году по прогнозу МВФ составит 3,2% - Порошенко

Кроме того, по данным пресс-службы, Порошенко отметил достижения макроэкономической стабильности и тенденцию к росту: за 6 месяцев 2017 года реальный ВВП увеличился на 2,5%; инфляция составила всего 10,2% за 9 месяцев 2017; строительство увеличивается на 25,4% за 8 месяцев 2017 года. Кроме того, международная торговля выросла на 25% товарооборота за 9 месяцев текущего года, с ЕС - на 31%; произошел рост розничной торговли за 9 месяцев 2017 года и составляет 8,8%; рост капитальных вложений за 6 месяцев 2017 года составляет 22,5%.

По словам Президента, международные резервы Национального банка в октябре 2017 года составляли почти 18,5 млрд долларов.

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"Прогноз оптимистичен. Ожидается, что рост ВВП достигнет 2% в 2017 году и 3,2% в 2018 году по прогнозу МВФ. Это также сопровождается восстановлением доверия потребителей и инвесторов и постепенным восстановлением финансового сектора", - отметил Президент.