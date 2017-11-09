Ріст ВВП України у 2018 році за прогнозом МВФ сягне 3,2% - Порошенко

Крім того, за даними прес-служби, Порошенко відзначив досягнення макроекономічної стабільності та тенденцію до зростання: за 6 місяців 2017 року реальний ВВП збільшився на 2,5%; інфляція становила лише 10,2% за 9 місяців 2017 року; будівництво збільшується на 25,4% за 8 місяців 2017 року. Крім того, міжнародна торгівля зросла на 25% товарообігу за 9 місяців поточного року, з ЄС — на 31%; відбулось зростання роздрібної торгівлі за 9 місяців 2017 року і становить 8,8%; зростання капітальних вкладень за 6 місяців 2017 року становить 22,5%.

За словами Президента, міжнародні резерви Національного банку в жовтні 2017 року складали майже 18,5 млрд доларів США.

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“Прогноз оптимістичний. Очікується, що ріст ВВП досягне 2% в 2017 році та 3,2% у 2018 році за прогнозом МВФ. Це також супроводжується відновленням довіри споживачів та інвесторів та поступовим відновленням фінансового сектора”, — зауважив Президент.