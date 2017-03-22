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Решение о временных мерах против РФ суд в Гааге должен принять до конца апреля - Е.Зеркаль

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Решение о предварительных мерах ротив Российской Федерации Международный суд ООН принять до конца апреля. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Мы прошли этот первый этап, но этот этап - это лишь маленькая цепочка на нашем пути привлечения России к ответственности. Сейчас суд должен принять решение о применении временных мер. Я думаю, что они выйдут в совершенно ином виде, чем мы их просили, и по Конвенции по применению, по ликвидации всех форм расовой дискриминации для суда это будет немножко легче, потому что они проходили эту же ситуацию с русскими, и уже было выписано решение, которое тогда поддержали большинство судей ", - сказала она.

"Гарантировать реакцию суда и то, какую они выберут позицию (в вопросе запрета финансирования терроризма - ред.), очень трудно ... поэтому предварительно мы ожидаем, что это решение (относительно временных мер против РФ - ред.) будет принято до конца апреля . Но после этого суд еще установит нам срок для представления основного Меморандума - он касается всех доказательств, где мы считаем, что Россия нарушает требования этих Конвенций. И это, на самом деле, безумная работа", - отметила Е.Зеркаль.

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