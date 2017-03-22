Рішення щодо тимчасових заходів проти РФ суд у Гаазі має ухвалити до кінця квітня – О.Зеркаль

“Ми пройшли цей перший етап, але цей етап — це лише маленький ланцюжок на нашому шляху притягнення Росії до відповідальності. Зараз суд має прийняти рішення щодо застосування тимчасових заходів. Я думаю, що вони вийдуть у зовсім іншому вигляді, ніж ми їх просили, і по Конвенції по застосуванню, по ліквідації всіх форм расової дискримінації для суду це буде трошки легше, бо вони проходили цю ж ситуацію з росіянами, і вже було виписане рішення, яке тоді підтримали більшість суддів”, — сказала вона.

“Гарантувати реакцію суду і те, яку вони виберуть позицію (у питанні заборони фінансування тероризму — ред.), дуже важко ... тому попередньо ми очікуємо, що це рішення (щодо тимчасових заходів проти РФ — ред.) буде прийняте до кінця квітня. Але після цього суд ще встановить нам термін для подання основного Меморандуму — він стосується всіх доказів, де ми вважаємо, що Росія порушує вимоги цих Конвенцій. І це, насправді, шалена праця”, — наголосила О.Зеркаль.