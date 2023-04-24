Решение о поездке путина на саммит БРИКС в ЮАР будет ближе к сроку – кремль

ukru
Эксклюзив
06:00 • 26499 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 103693 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 63613 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117315 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115864 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106716 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101667 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112838 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132794 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179514 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 51361 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 77561 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 36944 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 67802 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 102617 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179517 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210179 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 150833 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157196 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 87110 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107058 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123726 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159134 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165822 просмотра
Актуальное
Решение о поездке путина на саммит БРИКС в ЮАР будет ближе к сроку – кремль

Решение о поездке путина на саммит БРИКС в ЮАР будет ближе к сроку – кремль

Киев • УНН

 • 428148 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Приглашение российского диктатора владимира путина на саммит БРИКС в ЮАР есть. Ближе к дате будет приниматься решения о поездке путина. Об этом заявил в пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае россия будет активно в этом участвовать", - сказал песков, отвечая на вопрос о том, получил ли путин приглашение на саммит БРИКС.

Дополнение

В марте дмитрий песков сообщал, что решение о том, примет ли президент россии участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, пока не принято.

Ранее в этом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина по обвинению в военных преступлениях. Ордер касается схемы депортации украинских детей в россию.

Южная Африка является участником конвенции, которая требует ареста любого лица, в отношении которого суд выдал ордер.

Министр международных отношений ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что путин приглашен на 15-й саммит БРИКС в ЮАР в августе.

Это не первый раз, когда суд оказывает давление на Южную Африку с целью арестовать главу государства. В 2015 году Южная Африка не выполнила требование МУС об аресте бывшего президента Судана Омара аль-Башира, когда он находился в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы