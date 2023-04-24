Решение о поездке путина на саммит БРИКС в ЮАР будет ближе к сроку – кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Приглашение российского диктатора владимира путина на саммит БРИКС в ЮАР есть. Ближе к дате будет приниматься решения о поездке путина. Об этом заявил в пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения. Но в любом случае россия будет активно в этом участвовать", - сказал песков, отвечая на вопрос о том, получил ли путин приглашение на саммит БРИКС.
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В марте дмитрий песков сообщал, что решение о том, примет ли президент россии участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, пока не принято.
Ранее в этом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина по обвинению в военных преступлениях. Ордер касается схемы депортации украинских детей в россию.
Южная Африка является участником конвенции, которая требует ареста любого лица, в отношении которого суд выдал ордер.
Министр международных отношений ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что путин приглашен на 15-й саммит БРИКС в ЮАР в августе.
Это не первый раз, когда суд оказывает давление на Южную Африку с целью арестовать главу государства. В 2015 году Южная Африка не выполнила требование МУС об аресте бывшего президента Судана Омара аль-Башира, когда он находился в стране.