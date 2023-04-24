Рішення про поїздку путіна на саміт БРІКС до ПАР буде ближчим до терміну – кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Запрошення російського диктатора володимира путіна на саміт БРІКС у ПАР є. Ближче до дати прийматиметься рішення про поїздку путіна. Про це заявив у прессекретар кремля дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Що стосується запрошень, так, дійсно, вони є... Ближче до справи прийматимуться відповідні рішення. Але в будь-якому випадку росія братиме активну участь", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи отримав путін запрошення на саміт БРІКС.
Доповнення
У березні дмитро Пєсков повідомляв, що рішення про те, чи візьме президент росії участь у саміті БРІКС у ПАР у серпні, поки не прийнято.
Раніше цього місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна за звинуваченням у воєнних злочинах. Ордер стосується схеми депортації українських дітей до росії.
Південна Африка є учасником конвенції, яка вимагає арешту будь-якої особи, щодо якої суд видав ордер.
Міністр міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор підтвердила, що путін запрошений на 15-й саміт БРІКС до ПАР у серпні.
Це не вперше, коли суд чинить тиск на Південну Африку з метою заарештувати главу держави. 2015 року Південна Африка не виконала вимогу МКС про арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він перебував у країні.