Решение АМКУ против операторов рынка горючего не приведет к удешевлению бензинов - нардеп

"Я считаю, что решение Антимонопольного комитета по штрафам не должно повлиять на цену топлива. У нас есть ряд других факторов и факторов, влияющих на ценовую политику, и они не всегда же имеют отношение к законодательству Украины", - сказал он.

По словам нардепа для того, чтобы на рынке нефтепродуктов страны навести порядок, должен быть кто-то ответственный.

"Для того чтобы навести порядок, всегда должна быть ответственность, учитывая переломную ситуацию в нашей стране... то я всегда буду поддерживать жесткие меры в плане ответственности. У нас в стране переходный период становления нашего государства", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

По словам Л.Косянчука, АМКУ оштрафовал тех легальных игроков рынка, деятельность которых максимально прозрачна и понятна.

В ОККО и WOG заявили, что обжалуют решение АМКУ в суде.

В сети АЗС "Параллель" по этому поводу отметили, что выборочные санкции со стороны АМКУ в "бензиновом деле" приведут к ухудшению бизнес-климата в стране.