Рішення АМКУ проти операторів ринку пального не призведе до здешевлення бензинів — нардеп

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рішення АМКУ, яким провідних операторів ринку пального оштрафовано за начебто вчинення антиконкурентних дій, жодним чином не позначиться на цінах бензинів. Це не призведе до здешевлення, бо на формування вартості нафтопродуктів на стелах АЗС впливають зовсім інші чинники. Про це у коментарі УНН повідомив голова підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ігор Побер.