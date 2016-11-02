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Рішення АМКУ проти операторів ринку пального не призведе до здешевлення бензинів — нардеп

Рішення АМКУ проти операторів ринку пального не призведе до здешевлення бензинів — нардеп

Київ • УНН

 • 12825 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рішення АМКУ, яким провідних операторів ринку пального оштрафовано за начебто вчинення антиконкурентних дій, жодним чином не позначиться на цінах бензинів. Це не призведе до здешевлення, бо на формування вартості нафтопродуктів на стелах АЗС впливають зовсім інші чинники. Про це у коментарі УНН повідомив голова підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ігор Побер.

“Я вважаю, що рішення Антимонопольного комітету щодо штрафів не має вплинути на ціну пального. В нас є ряд інших чинників і факторів, які впливають на цінову політику, і вони не завжди ж мають відношення до законодавства України”, — сказав він.

За словами нардепа для того, щоб на ринку нафтопродуктів країни навести лад, має бути хтось відповідальний.

“Для того щоб навести порядок, завжди має бути відповідальність, враховуючи переломну ситуацію у нашій країні... то я завжди буду підтримувати жорсткі міри у плані відповідальності. У нас у країні перехідний період встановлення нашої держави”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.

За словами Л.Косянчука, АМКУ оштрафував тих легальних гравців ринку, діяльність яких є максимально прозорою і зрозумілою.

В ОККО  та WOG  заявили, що оскаржуватимуть рішення АМКУ у суді.

У мережа АЗС “Паралель” з цього приводу зазначили, що вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату в країні.

Українські Національні Новини

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