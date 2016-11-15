Решение АМКУ о санкциях против легальных трейдеров горючего будет способствовать развитию теневого рынка - О.Назаренко

"Автомобилисты и транспортные компании Украины знают, что сотрудничество с крупными сетями АЗС гарантирует качественное топливо, стоимость которого примерно одинаково. Внимание клиента привлекают и удерживают за счет адресных программ лояльности, предложений уникальных марок топлива, повышения уровня обслуживания, расширения спектра дополнительных услуг. Конкуренция за счет цены в премиум-сегменте минимальна. Это свидетельствует не о его отсутствии, а наоборот - о жесткой конкуренции", - написал он.

При этом, по его словам для официальных автодилеров реальной и актуальной проблемой является существование теневого рынка.

"Его участники устанавливают цены ниже рыночных, в первую очередь, за счет предложения низкокачественного топлива", - отметил О.Назаренко и добавил, что в этой ситуации страдает и легальный бизнес, и конечный потребитель.

"Кроме того, нерыночное снижение цен будет способствовать распространению схемы минимизации налогообложения. Это снизит поступления в бюджет и принесет убытки отрасли.

Вынуждены констатировать, что нынешнее решение АМКУ не приведет к снижению цены на качественное топливо, однако будет способствовать развитию теневого рынка и увеличению доли рынка фальсифицированных нефтепродуктов", - отметил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс. 103 грн за согласованные действия на рынке.

В ОККО, WOG и СОКАР назвали такое решение контролеров необоснованным и заявили, что будут обжаловать его в судебном порядке.

Также напомним, по словам Л.Косянчука, АМКУ будет очень сложно в суде доказать правомерность штрафов против операторов рынка горючего.

"Ни одного факта сговора Антимонопольным комитетом доказано не было. И я вас уверяю, что даже в наших так называемых судах, будет сложно доказать то, чего не было. Такое впечатление, что сегодня в Украине больше нечем заняться", - сказал он.