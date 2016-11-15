Рішення АМКУ про санкції проти легальних трейдерів пального сприятиме розвитку тіньового ринку - О.Назаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рішення Антимонопольного комітету України про санкції щодо кількох провідних українських нафтотрейдерів не призведе до зниження цін на якісне пальне, а сприятиме розвитку тіньового ринку і збільшенню частки фальсифікованих нафтопродуктів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, передає УНН.
“Автомобілісти і транспортні компанії України знають, що співпраця з крупними мережами АЗС гарантує якісне пальне, вартість якого приблизно однакова. Увагу клієнта привертають і утримують за рахунок адресних програм лояльності, пропозицій унікальних марок палива, підвищенням рівня обслуговування, розширенням спектру додаткових послуг. Конкуренція за рахунок ціни в преміум-сегменті мінімальна. Це свідчить не про її відсутність, а навпаки — про жорстку конкуренцію”, — написав він.
При цьому за його словами Для офіційних автодилерів реальною і актуальною проблемою є існування тіньового ринку нафтопродуктів.
“Його учасники встановлюють ціни нижче ринкових, в першу чергу, за рахунок пропозиції низькоякісного палива”, — зазначив О. Назаренко і додав, що у цій ситуації страждає і легальний бізнес, і кінцевий споживач.
“Крім того, неринкове зниження цін сприятиме розповсюдженню схеми мінімалізації оподаткування. Це знизить надходження в бюджет і принесе збитки галузі.
Змушені констатувати, що нинішнє рішення АМКУ не призведе до зниження ціни на якісне паливо, проте сприятиме розвитку тіньового ринку та збільшення частки ринку фальсифікованих нафтопродуктів”, — наголосив експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис. 103 грн за узгоджені дії на ринку.
В ОККО, WOG та СОКАР назвали таке рішення контролерів необґрунтованим і заявили, що оскаржуватимуть його у судовому порядку.
Також нагадаємо, за словами Л.Косянчука, АМКУ буде дуже складно у суді довести правомірність штрафів проти операторів ринку пального.
“Жодного факту змови Антимонопольним комітетом доведено не було. І я вас запевняю, що навіть у наших так званих судах, буде складно довести те, чого не було.
Таке враження, що сьогодні в Україні більше немає чим зайнятися”, — сказав він.