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Актуальное
Рынок новых автомобилей в Европе показал падение на 7,3%

Рынок новых автомобилей в Европе показал падение на 7,3%

Киев  •  УНН

 • 17785 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Европейский рынок новых автомобилей за первые два месяца этого года показал падение на 7,3% - всего было зарегестрировано 2 194 706 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные фирмы-исследователя авторынка JATO Dynamics, передает УНН.

"В прошлом месяце было зарегистрировано 1 063 264 средства по сравнению с 1 143 852 в феврале 2019 года. Это соответствует падению на 7,0%, в прошлом месяце было зарегистрировано самое низкое число регистраций с 2015 года - когда было зарегистрировано только 955 113 единиц. Это сопоставимо с отрицательными результатам в январе, когда рынок упал на 7,6%. Таким образом, за первые два месяца этого года общее количество регистраций уже сократилось на 7,3% - до 2 194 706 единиц", - отмечают аналитики компании.

В частности аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос по этому поводу отметил, что "ситуация в Европе быстро ухудшается из-за сложного регулирования, отсутствия доступных омологированных автомобилей и растущего давления на экономику". "Все эти факторы оказывают негативное влияние на доверие потребителей", - добавил он.
По данным JATO Dynamics, по состоянию на 29 февраля 2020 года воздействие COVID-19 еще не затронуло европейский автомобильный рынок. Поскольку количество регистраций увеличилось только на 6 рынках, это составило всего 4% от общего объема за месяц.

На этом фоне электромобили снова наиболее выделились в отрасли. Их регистрация подскочила с 75 400 единиц в феврале 2019 года до 135 500 единиц в прошлом месяце. Увеличение более чем на 80% произошло за счет дизельных и бензиновых автомобилей, которые показал значительно меньше регистраций. "В этом году электромобили были единственным спасательным кругом для производителей, работающих в Европе. Это хорошая новость, поскольку планы электрификации отрасли наконец-то получили положительный отклик потребителей", - добавил Муньос.

В феврале также поменялся рейтинг моделей. Volkswagen Golf был свергнут Renault Clio как самый продаваемый автомобиль в Европе. Это было связано с тем, что новая модель Renault Clio была доступна на рынке в течение более длительного периода времени. Другие изменения в топ-10 включали Fiat Panda, занявшую 5-ю позицию, а SUV полностью выпали с рейтинга.

Напомним, в Украине вырос спрос на электрокары.

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