Ринок нових автомобілів в Європі показав падіння на 7,3%

"Минулого місяця було зареєстровано 1 063 264 засоби в порівнянні з 1 143 852 в лютому 2019 року. Це відповідає падінню на 7,0%, в минулому місяці було зареєстровано найнижчу клькість реєстрацій з 2015 року - коли було зареєстровано лише 955 113 одиниць. Це можна порівняти з негативними результатами в січні, коли ринок впав на 7,6%. Таким чином, за перші два місяці цього року загальна кількість реєстрацій вже скоротилася на 7,3% - до 2 194 706 одиниць", - відзначають аналітики компанії.

Зокрема аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньйос з цього приводу зазначив, що "ситуація в Європі швидко погіршується через складне регулювання, відсутність доступних омологованих автомобілів і зростаючий тиск на економіку". "Всі ці фактори негативно впливають на довіру споживачів", - додав він.

За даними JATO Dynamics, станом на 29 лютого 2020 року вплив COVID-19 ще не торкнувся європейського автомобільного ринку. Оскільки кількість реєстрацій збільшилася тільки на 6 ринках, це становило всього 4% від загального обсягу за місяць.

На цьому тлі електромобілі знову найбільш виділилися в галузі. Їх реєстрація підскочила з 75 400 одиниць в лютому 2019 року до 135 500 одиниць в минулому місяці. Збільшення більш ніж на 80% відбулося за рахунок дизельних і бензинових автомобілів, які показали значно менше реєстрацій. "У цьому році електромобілі були єдиним рятівним колом для виробників, що працюють в Європі. Це гарна новина, оскільки плани електрифікації галузі нарешті отримали позитивний відгук споживачів", - додав Муньйос.

У лютому також змінився рейтинг моделей. Volkswagen Golf був повалений Renault Clio як найбільш продаваний автомобіль в Європі. Це було пов'язано з тим, що нова модель Renault Clio була доступна на ринку протягом більш тривалого періоду часу. Інші зміни в топ-10 включили Fiat Panda, який посів 5-у позицію, а SUV повністю випали з рейтингу.

Нагадаємо, в Україні зріс попит на електрокари.