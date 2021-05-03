Рынок новых автомобилей восстанавливается после шока коронакризиса: в этом году продажи выросли на 30%

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинцы за четыре месяца 2021 года приобрели и поставили на учет 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает УНН со ссылкой на данные профильной ассоциации Укравтопром.

Цитата:

"Всего с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковых автмобилей, что также почти втрое больше, чем годом ранее.

"Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой является жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в прошлом году. Против предыдущего месяца текущего года спрос на новые автомобили увеличился на 11 процентов", - отметили при этом в ассоциации.

Лидерскую позицию на рынке новых автомобилей в Украине в апреле, как отмечается, заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении возросли почти в четыре раза - до 1618 шт. На второе место опустилась Renault - 1215 регистраций. Рост спроса на автомобили этой французской марки оказалось не столь значительным как у конкурентов - "всего" 58 процентов. С более трехкратным ростом продаж по сравнению с апрелем прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia - 830 ед. Четвертый результат показала Skoda - 616 новых авто (+242%). Замыкает пятерку марок-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж - Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных автомобилей.

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage - 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Дополнение

С января по март 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли 108,8 тыс. легковых автомобилей, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные профильной ассоциации. Из этого количества 21,1 тыс. автомобилей были новыми, а 87,7 тыс. машин - растаможенные иномарки с пробегом.

Между тем, в ЕС в течение первого квартала 2021 года возобновился спрос на новые автомобили - вырос на 3,2% и достиг 2,6 миллиона зарегистрированных единиц.

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