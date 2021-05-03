Рынок новых автомобилей восстанавливается после шока коронакризиса: в этом году продажи выросли на 30%

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинцы за четыре месяца 2021 года приобрели и поставили на учет 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает УНН со ссылкой на данные профильной ассоциации Укравтопром.