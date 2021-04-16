Продажі нових автомобілів у ЄС в березні підскочили на 87%

Деталі

За даними асоціації, у березні 2021 року реєстрація нових легкових автомобілів в Євросоюзі збільшилася на 87,3%. Минулого місяця в ЄС було продано 1 062 446 нових автомобілів у порівнянні з 567 253 за той же місяць в 2020 році.

"У березні 2021 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Європейському Союзі збільшилася на 87,3%, що є результатом виключно низької торішньої бази порівняння, викликаної жорсткими обмеженнями COVID-19, введеними на більшості ринків в березні 2020 року", - зазначено в звіті.

Як повідомляється, тризначний приріст у березні був зафіксований на трьох з чотирьох найбільших ринках ЄС: Італія показала найбільше зростання (+497,2%), за нею йдуть Франція (+191,7%) та Іспанія (+128,0%). Німецький ринок також показав сильне зростання, продажі в березні виросли на 35,9%.

Протягом першого кварталу 2021 року попит на нові автомобілі в ЄС зріс на 3,2% і досяг 2,6 мільйона зареєстрованих одиниць. "Не дивлячись на різке зниження протягом перших двох місяців року (-24,0% в січні і -19,3% у лютому), сильним результатами березня вдалося нівелювати негативну тенденцію", - вказали в асоціації.

Якщо подивитися на основні ринки ЄС, то прибуток в минулому місяці призвів до позитивних результатів сукупних показників Італії і Франції (зростання на 28,7% і 21,1% відповідно). З іншого боку, як в Іспанії (-14,9%), так і в Німеччині (-6,4%) у 2021 році продовжувалося зниження, хоча і значно менш різке, ніж в попередні місяці.

Ситуація в Україні

Березень 2021 року український ринок нових легкових автомобілів закінчив з результатом трохи більше ніж 9 тис. реалізованих та зареєстрованих авто, повідомляє Укравтопром. Таким чином, проти минулого року березневі реєстрації нових машин збільшились на 45%.

Водночас в Україні в березні виріс попит на електромобілі.