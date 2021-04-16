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Продажи новых автомобилей в ЕС в марте подскочили на 87%

Продажи новых автомобилей в ЕС в марте подскочили на 87%

Киев  •  УНН

 • 17376 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Согласно отраслевым данным, количество зарегистрированных автомобилей в ЕС подскочило в марте, восстановившись после падения, наблюдавшегося год назад, когда на продажах сказалась начавшайся пандемия. Такие данные в пятницу обнародовала Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), передает УНН.

Детали

По данным ассоциации, в марте 2021 года регистрация новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличилась на 87,3%. В прошлом месяце в ЕС было продано 1 062 446 новых автомобилей по сравнению с 567 253 за тот же месяц в 2020 году.

"В марте 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Европейском Союзе увеличилось на 87,3%, что является результатом исключительно низкой прошлогодней базы сравнения, вызванной жесткими ограничениями COVID-19, введенными на большинстве рынков в марте 2020 года", - указано в отчете.

Как сообщается, трехзначный прирост в марте был зафиксирован на трех из четырех крупнейших рынков ЕС: Италия показала наибольший рост (+497,2%), за ней следуют Франция (+191,7%) и Испания (+128,0%). Немецкий рынок также показал сильный рост, продажи в марте выросли на 35,9%.

В течение первого квартала 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС вырос на 3,2% и достиг 2,6 миллиона зарегистрированных единиц. "Несмотря на резкое снижение в течение первых двух месяцев года (-24,0% в январе и -19,3% в феврале), сильным результатам марта удалось нивелировать негативную тенденцию", - указали в ассоциации.

Если посмотреть на основные рынки ЕС, то прибыль в прошлом месяце привела к положительным результатам совокупных показателей Италии и Франции (рост на 28,7% и 21,1% соответственно). С другой стороны, как в Испании (-14,9%), так и в Германии (-6,4%) в 2021 году продолжалось снижение, хотя и значительно менее резкое, чем в предыдущие месяцы.

Ситуация в Украине

Март 2021 года украинский рынок новых легковых автомобилей закончил с результатом чуть более 9 тыс. реализованных и зарегистрированных авто, сообщает Укравтопром. Таким образом, против прошлого года мартовские регистрации новых машин увеличились на 45%.

В то же время в Украине в марте вырос спрос на электромобили.

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