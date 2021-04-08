В Україні в березні виріс попит на електромобілі, змінився лідер

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український автопарк в березні 2021 року поповнився 660 електромобілями, що на 61% більше, ніж за попередній рік, повідомляє УНН з посиланням на дані Асоціації автовиробників Укравтопром.

Цитата:

"У березні поточного року український автопарк поповнили 660 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 61% більше, ніж роком раніше", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що із загального числа легових автомобілів - 627, комерційних машин - 33. У порівнянні з березнем минулого року, кількість реєстрації растоможенних легкових електромобілів зросла на 62%, а комерційних - 43%.

Пояснюють таке зростання з тим, що більшу частину авторинку формують старі автомобілі, їх сервісні центри в березні минулого року не реєстрували через введення в Україні карантинних обмежень.

Серед зареєстрованих легкових автомобілів - 90% імпортні вживані машини. У той же час, українські номери отримали 65 нових електрокарів, серед комерційних - один.

Лідером за кількістю зареєстрованих на авторинку став Nissan Leaf - 151. На друге місце опустився Chevrolet Bolt, який два місяці утримував першість, всього 122 зареєстровані машини цієї моделі. Третє місце зайняла Tesla Model 3 - всього 66 авто.

Додатково

УНН повідомляв, що в Україні за станом на початок 2021 року було зареєстровано 26 тисяч 357 електромобілів.

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