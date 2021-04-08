В Украине в марте вырос спрос на электромобили, сменился лидер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский автопарк в марте 2021 года пополнился 660 электромобилями, что на 61% больше, чем за предыдущий год, сообщает УНН со ссылкой на данные Ассоциации автопроизводителей Укравтопром.
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"В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что из общего числа леговых автомобилей - 627, коммерческих машин - 33. По сравнению с мартом прошлого года, количество регистрации растоможенних легковых электромобилей выросло на 62%, а коммерческих - 43%.
Объясняют такой рост с тем, что большую часть авторынка формируют старые автомобили, их сервисные центры в марте прошлого года не регистрировали из-за введения в Украине карантина.
Среди зарегистрированных легковых автомобилей - 90% импортные подержанные машины. В то же время, украинские номера получили 65 новых электрокаров, среди коммерческих - один.
Лидером по количеству зарегистрированных на авторынке стал Nissan Leaf - 151. На второе место опустился Chevrolet Bolt, который два месяца удерживал первенство, всего 122 зарегистрированных машины этой модели. Третье место заняла Tesla Model 3 - всего 66 авто.
Дополнительно
УНН сообщал, что в Украине по состоянию на начало 2021 года было зарегистрировано 26 тысяч 357 электромобилей.