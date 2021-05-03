Ринок нових авто відновлюється після шоку коронакризи: цього року продажі зросли на 30%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українці за чотири місяці 2021 року придбали і поставили на облік 31,1 тис. нових легкових автомобілів, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період роком раніше, повідомляє УНН з посиланням на дані профільної асоціації Укравтопром.

Цитата:

"Всього з початку року на українському ринку було зареєстровано 31,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року", - сказано у повідомленні.

Деталі

Зокрема, у квітні українці придбали і поставили на облік трохи більше ніж 10 тис. нових легкових авто, що також майже втричі більше, ніж роком раніше.

"Таке значне квітневе зростання реєстрацій нових авто пояснюється виключно низькою базою порівняння, причиною якої є жорсткі карантинні обмеженнями через COVID-19, що діяли в Україні торік. Проти попереднього місяця поточного року попит на нові авто збільшився на 11 відсотків", - відзначили при цьому в асоціації.

Лідерську позицію на ринку нових авто в Україні у квітні, як зазначається, зайняла японська марка Toyota, продажі автомобілів якої в річному обчисленні зрослі майже вчетверо – до 1618 шт. На друге місце опустилася Renault – 1215 реєстрацій. Зростання попиту на автомобілі цієї французької марки виявилось не таким значним як у конкурентів – "всього" 58 відсотків. З більш ніж триразовим зростанням продажів проти квітня минулого року третю позицію зберегла за собою Kia – 830 од. Четвертий результат продемонструвала Skoda – 616 нових авто (+242%). Завершує п’ятірку марок-лідерів квітня з більш ніж 9-кратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 482 зареєстрованих авто.

Бестселером місяця став компактний кросовер KIA Sportage – 640 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк.

Доповнення

З січня по березень 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових автомобілів, це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані профільної асоціації. З цієї кількості 21,1 тис. автомобілів були новими, а 87,7 тис. машин – розмитнені іномарки з пробігом.

Тим часом, у ЄС протягом першого кварталу 2021 року відновився попит на нові автомобілі - зріс на 3,2% і досяг 2,6 мільйона зареєстрованих одиниць.

Українські Національні Новини

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