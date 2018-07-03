Год французского языка стартует в Украине с сентября

Сообщается, что Гриневич представила предварительные предложения по мерам, которые могут быть проведены для популяризации французского языка в Украине через сферу образования.

"На сегодняшний день у нас существует 49 школ с углубленным изучением французского языка и 1 тыс. 220 заведений, где его изучают как предмет. Нам кажется, что важно сделать акцент на тех заведениях и педагогах, обучающих школьников французскому языку как второму иностранному. В специализированных учреждениях у нас и так все более чем хорошо, а учитель, обучающий французскому как второму иностранному, должен в совершенстве уметь заинтересовать ребенка и поощрить его изучать язык. Думаю, открытие возможностей для повышения квалификации таких учителей было бы дополнительным толчком", - отметила Лилия Гриневич.

Министр отметила, что сегодня для распространения франкофонии невероятно важна подготовка учителей в педагогических вузах.

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Среди возможностей для поддержки Года французского языка в Украине - поощрение победителей олимпиад по французскому языку и поддержка учителей французского языка, которые одержат победу в соответствующей номинации конкурса Учитель года.

Гриневич отдельно подчеркнула важность продолжения программы по повышению квалификации учителей Новой украинской школы.

"Мы искренне желаем, чтобы качество изучения французского языка в Новой украинской школе было самого высокого уровня. Именно поэтому мы очень благодарны за помощь в повышении квалификации учителей, которые будут учить детей французскому языку в первом классе с 1 сентября 2018 года. И мы продолжим этот путь, поскольку НУШ будет запускаться поэтапно. Мы были бы счастливы и в дальнейшем видеть в вас партнеров", - пояснила министр.

По данным Минобразования, в общем проходят переподготовку в 2018 году 302 учителя французского языка.

Отдельными направлениями работы в рамках Года французского языка может стать расширение количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя смогут свободно обмениваться опытом.

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Стороны договорились, что в ближайшее время будет разработан детальный план мероприятий по проведению Года французского языка.

К его созданию и реализации также могут быть привлечены и другие посольства франкоязычных стран.