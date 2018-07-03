Рік французької мови стартує в Україні з вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України та Посольство Франції в Україні сподіваються залучити всі посольства франкомовних країн до проведення Року французької мови в Україні, що стартує у вересні 2018 року. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки Лілії Гриневич з Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Повідомляється, що Гриневич представила попередні пропозиції щодо заходів, які можуть бути проведені для популяризації французької мови в Україні через сферу освіти.
“На сьогодні в нас існує 49 шкіл з поглибленим вивченням французької мови та 1тис 220 закладів, де її вивчають як предмет. Нам здається, що важливо зробити акцент на тих закладах та педагогах, що навчають школярів французькій мові як другій іноземній. У спеціалізованих закладах у нас і так все більш ніж добре, а саме вчителі, що навчають французькій як другій іноземній, мають досконало вміти зацікавити дитину та заохотити її вивчати мову. Гадаю, відкриття можливостей для підвищення кваліфікації таких вчителів було б додатковим поштовхом”, — зазначила Лілія Гриневич.
Міністр наголосила, що сьогодні для поширення франкофонії неймовірно важливою є підготовка вчителів в педагогічних вишах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міносвіти розповіли про особливості вступної компанії 2018 року
Серед можливостей для підтримки Року французької мови в Україні — заохочення переможців олімпіад з французької мови та підтримка вчителів французької мови, що отримають перемогу у відповідній номінації конкурсу Учитель року.
Гриневич окремо підкреслила важливість продовження програми з підвищення кваліфікації вчителів Нової української школи.
“Ми щиро бажаємо, щоб якість вивчення французької мови в Новій українській школі була найвищого рівня. Саме тому ми дуже вдячні за допомогу в підвищенні кваліфікації вчителів, що навчатимуть дітей французькій мові у першому класі з 1 вересня 2018 року. І ми продовжимо цей шлях, оскільки НУШ запускатиметься поетапно. Ми були б щасливі й надалі бачити у вас партнерів”, — пояснила міністр.
Так, загалом проходять перепідготовку в 2018 році 302 учителі французької мови.
Окремими напрямами роботи в межах Року французької мови може стати розширення кількості пришкільних літніх мовних таборів, створення онлайн курсу для вчителів французької мови, а також проведення спільних заходів, де вчителі зможуть вільно обмінюватися досвідом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кандидатів на посади в уряд перевірятимуть на знання англійської чи французької
Сторони домовилися, що найближчим часом буде розроблено детальний план заходів для проведення Року французької мови.
До його створення та реалізації також можуть бути залучені й інші посольства франкомовних країн.