Рік французької мови стартує в Україні з вересня

КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністерство освіти і науки України та Посольство Франції в Україні сподіваються залучити всі посольства франкомовних країн до проведення Року французької мови в Україні, що стартує у вересні 2018 року. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки Лілії Гриневич з Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.