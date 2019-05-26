Редкую белую большую панду зафиксировали камеры в Китае

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 27576 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 66116 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120965 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111077 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137381 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144576 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130174 просмотра

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Редкую белую большую панду зафиксировали камеры в Китае

Редкую белую большую панду зафиксировали камеры в Китае

Киев  •  УНН

 • 44694 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Редкая белая большая панда была запечатлена камерами в национальном природном заповеднике "Волун" в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщили в субботу представители администрации заповедника, передает "Синьхуа", информирует УНН.

По сообщению издания, панда попала в объектив инфракрасной камеры, установленной на высоте около 2000 метров над уровнем моря в дикой природе.

Панда - без пятен на теле и с красными глазами - что пересекает лес, была отражена фото.

"Судя по фотографиям, это панда-альбинос, и ей от одного до двух лет", - сказал исследователь из Пекинского университета, специалист по медведям Ли Шен.

"Панда выглядит сильной и передвигается уверенно, что является признаком того, что генетическая мутация не мешает ее жизни", - отметил Ли Шен, добавив, что имеющиеся данные не позволяют определить пол животного.

Альбинизм является мутацией рецессивного гена. Детеныш-альбинос может появиться только в случае, если оба родителя-панды несут такой ген.

С целью лучшей охраны экосистемы национальный природный заповедник "Волун" использует инфракрасные камеры для наблюдения за распространением и деятельностью диких животных в семи демонстрационных зонах.

Напомним, во Франции из парка животных в регионе Овернь пропала самка красной панды - один из самых редких животных зоопарка.

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