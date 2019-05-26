Рідкісна біла велика панда була зафіксована на камерах в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Рідкісна біла велика панда була відображена камерами в національному природному заповіднику "Волун" в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай). Про це повідомили в суботу представники адміністрації заповідника, передає "Сіньхуа", інформує УНН.
За повідомленням, панда потрапила в об'єктив інфрачервоної камери, встановленої на висоті близько 2000 метрів над рівнем моря в дикій природі.
Панда - без плям на тілі і з червоними очима - що перетинає ліс, була відображена фото.
"Судячи з фотографій, це панда-альбінос, і їй від одного до двох років", - сказав дослідник з Пекінського університету, фахівець з ведмедям Лі Шен.
"Панда виглядає сильною і пересувається впевнено, що є ознакою того, що генетична мутація зовсім не заважає її життю", - зазначив Лі Шен, додавши, що наявні дані не дозволяють визначити стать тварини.
Альбінізм є мутацією рецесивного гена. Дитинча-альбінос може з'явитися тільки в разі, якщо обоє батьків-панди несуть такий ген.
З метою кращої охорони екосистеми національний природний заповідник "Волун" використовує інфрачервоні камери для спостереження за поширенням і діяльністю диких тварин в семи демонстраційних зонах.
Нагадаємо, у Франції з парку тварин в регіоні Овернь пропала самка червоної панди - один з найрідкісніших тварин зоопарку.