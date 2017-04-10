Годовщину освобождения города празднуют в Одессе

Сегодня на Аллее Славы состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Тысячи одесситов пришли почтить память тех, кто в 1944 году, не жалея собственной жизни, боролся за освобождение Одессы от немецко-фашистских оккупантов. В это же время состоялось возложение венков и цветов на воду на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и отряда морской охраны воинской части 1485 Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, в городе действуют усиленные меры безопасности .