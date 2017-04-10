Річницю звільнення міста святкують у Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Одесі проходять урочисті заходи з нагоди 73 річниці звільнення міста від окупантів.
Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні на Алеї Слави відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу.
Тисячі одеситів прийшли вшанувати пам’ять тих, хто у 1944 році, не шкодуючи власного життя, боровся за звільнення Одеси від німецько-фашистських окупантів. У цей самий час відбулося покладання вінків та квітів на воду на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України та загону морської охорони військової частини 1485 Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, у місті діють посилені заходи безпеки.