Річницю звільнення міста святкують у Одесі

Сьогодні на Алеї Слави відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу.

Тисячі одеситів прийшли вшанувати пам’ять тих, хто у 1944 році, не шкодуючи власного життя, боровся за звільнення Одеси від німецько-фашистських окупантів. У цей самий час відбулося покладання вінків та квітів на воду на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів і катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України та загону морської охорони військової частини 1485 Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, у місті діють посилені заходи безпеки.