Река Десна на Киевщине разблокирована от ледяных заторов

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«По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна от ледяных заторов», - говорится в сообщении.

Ведется постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях.

Напомним

Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы образовался затор, который вызвал повышение уровня воды. Возникла угроза подтопления домовладений, находящихся вблизи реки. Подтопление наблюдалось в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. На месте ликвидации чрезвычайной ситуации создан оперативный штаб, куда вошли представители местных органов власти, спасатели, военные и полицейские.