Річку Десна на Київщині розблоковано від крижаних заторів

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«Станом на 15:00 22 січня у Броварському районі проведено роботи щодо розблокування гирла річки Десна від крижаних заторів», - йдеться у повідомленні.

Ведеться постійний моніторинг рівня води на прилеглих до русла Десни територіях.

Нагадаємо

Через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води. Виникла загроза підтоплення домоволодінь, що знаходяться поблизу річки. Підтоплення спостерігалось в районах населених пунктів Пухівка, Зазим'я, Рожни Броварського району. На місті ліквідації надзвичайної ситуації створено оперативний штаб, куди увійшли представники місцевих органів влади, рятувальники, військові та поліцейські.