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Рыбалка и его команда. Часть 2

Рыбалка и его команда. Часть 2

Киев • УНН

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В первой части нашего исследования мы познакомились с “семейной” группой помощников-консультантов народного депутата Украины от “Радикальной партии О.Ляшко”, председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалка.

КИЕВ. 4 января. УНН. Вторая часть посвящена представителям “не семейного” бизнеса, которых Сергей Рыбалка приблизил к себе и вручил корочки помощников-консультантов народного депутата Украины.

Зачем? Попробуем разобраться.

Первой в бизнес-группе помощников Сергея Рыбалка числится ГАЙКА Галина Викторовна. Информации о Галине Викторовне не много. Известно только, что она является учредителем и собственником компании “Парк Дружбы” в г. Днепр. Компания, как указывается в регистрационных документах, занимается эксплуатацией спортивных сооружений и иной деятельностью в сфере спорта и, судя по названию, имеет отношение к одноименному парку. Но, как оказалось, парка с таким названием в Днепре нет, но есть прекрасный лесопарк “Дружбы народов”, находящийся в северной части города, примыкающий к району “Золотые ключи” и пригородному поселку Подгородное, в котором находится старый аэропорт Днепра. В этой части города размещены весьма респектабельные элитные коттеджные поселки.

О достижениях компании и ее собственника в похвальной деятельности функционирования спортивных сооружений не сообщается ничего, однако мы обратили внимание на адрес регистрации компании: 49026, г. Днепр, ул. Калиновая, 43. По этому же адресу зарегистрировано ТОВ “НАУТІЛУС-ІНВЕСТ 2006”, учрежденное офшорной компанией ОГМАЛІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, имеющей отношение к другому помощнику-консультанту С.Рыбалка, его правой руке по семейному бизнесу и владельцу торговых марок С.И.ГРУПП и S.I.Group КРИВОХАТЬКО Олегу Викторовичу. Напомним, что Олег Викторович возглавляет компанию “Смачна Країна”, которая занимается сдачей в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества (см. часть 1).

Таким образом, можно предположить, что деятельность г-жи Гайка Г.В. и учрежденной ею компании также может иметь отношение к бизнес-деятельности народного депутата Украины С.Рыбалка. Какие ей поставлены задачи в обмен на корочки помощника депутата — неизвестно, но учитывая размах “Семьи” можно предположить, что в сферу интересов С.Рыбалка могли попасть не только спортивные сооружения, но и огромный кусок земли в черте города Днепра пока еще занимаемый лесопарком “Дружба народов”.

Непростая бизнес-репутация сложилась у другого помощника-консультанта народного депутата Украины — ГОЛОВИНА Марка Александровича.

Еще в 2009 году он искал работу регионального менеджера по продажам в городах Днепропетровске, Харькове и Донецке, о чем разместил соответствующую анкету, а уже в 2011 году упомянут, как директор харьковского ТОВ “ДТВ”, которое занимается перепродажей снековой продукции и туалетной бумаги.

Правда, известностью в этой должности он должен быть обязан не успешным показателям работы, а сайту AntiJob, на котором обманутые работники жалуются на недобросовестных работодателей. Как оказалось, компания, возглавляемая Марком Александровичем, приглашала на работу с oфициальным oфoрмлeниeм торговых прeдставителей, водителей со своим транспoртом и грузчиков-кoмплектoвщиков. Первые три месяца исправно выплачивала зарплату, а потом, после накопления долгов уведомляла о фиктивной ликвидации предприятия.

В какой момент пересеклись пути Головина М.А. и С.Рыбалка — неизвестно. Остается предположить, что их объединил интерес к сбыту снековой продукции, а не особенностей “кидка” работников на зарплату.

Помощник-консультант НЕДАШКОВСКИЙ Константин Александрович также начинал свой трудовой путь через сайт поиска работы — в 2009 году он искал место продавца-консультанта с зарплатой от 3,5 тысяч гривень.

Сейчас же он является учредителем компании “К.Н.С”, находящейся в Киеве. Информации о деятельности компании нет, поэтому трудно предположить, в чем же Константин Александрович помогает народному депутату С.Рыбалка.

Помощник-консультант ГОРОБЕЦ Сергей Геннадиевич является собственником компании “ВИКАС-Украина”, которая находится в Днепре и специализируется на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, а также учредителем благотворительного фонда также с парфюмерным названием — “Квітуча Україна”. О проектах фонда неизвестно ничего, зато сам г-н Горобец С.Г. принимал участие в парламентских выборах 2014 года — “Радикальная партия О.Ляшко доверила ему почетное 169 место в своем списке. Остается догадываться, что скромная должность помощника стала своеобразной компенсацией за непроходную позицию и вложенные средства.

О помощнике ЧУНИХОВСКОМ Владимире Александровиче известно только то, что он является учредителем и конечным бенефициаром компании “УКРАГРО-2003”. А вот расположена компания все по тому же известному нам адресу — г. Днепр, ул. Калиновая, 43. Таким образом, и компания “УКРАГРО-2003”, и помощник-консультант г-н Чуниховский В.А. также являются частью бизнес-сети народного депутата С.Рыбалка.

Два следующих помощника-консультанта отвечают за ответственный участок работы — личную безопасность народного депутата Украины С.Рыбалка и реализацию спецпроектов.

Речь идет о президенте Днепропетровской федерации бодибилдинга и фитнеса ПАРХОМЕНКО Валерии Владимировиче и советнике директора киевской охранной фирмы “Охрана-Комплекс” СЛИПУХЕ Эдуарде Анатольевиче.

Как и любая охранная деятельность, работа указанных помощников-консультантов не афишируется. Однако, осведомленные люди в Днепре рассказывают, что должность г-на Пархоменко позволяет ему формировать и организовывать деятельность групп молодых людей, которых сейчас нарицательно именуют “титушками”, и использовать их в решении корпоративных конфликтов, которые уже перешли в стадию физического противостояния. Наличие у Валерия Владимировича удостоверения помощника является свидетельством того, что у С.Рыбалка есть абонемент на подобные услуги. Как минимум, на оставшиеся три года депутатской каденции.

Информации о г-не Слипухе Э.А. гораздо меньше, но можно предположить, что он помогает С.Рыбалка решать подобные вопросы в Киеве, а также может заниматься организацией его личной охраны, к которой народный депутат имеет слабость.

Оба помощника-консультанта не чурались и политической деятельности.

Г-н Слипуха Э.А. 28 октября 2010 року был зарегистрирован кандидатом в депутаты
по мажоритарному округу № 21 на выборах Васильковского горсовета от Васильковской городской организации политической партии “Зеленые”, а г-н Пархоменко В.В. в 2015 году выдвигался на местных выборах от Радикальной партии в Днепропетровский областной совет по 10 территориальному округу.

Продолжение следует...

 

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