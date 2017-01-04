Рибалка та його команда. Частина 2

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Київ • УНН

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У першій частині нашого дослідження ми познайомилися з “сімейною” групою помічників-консультантів народного депутата України від “Радикальної партії О.Ляшка”, голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергія Рибалки.

КИЇВ. 4 січня. УНН. Друга частина присвячена представникам “не сімейного” бізнесу, яких Сергій Рибалка наблизив до себе і вручив документи помічників-консультантів народного депутата України.

Навіщо? Спробуємо розібратися.

Першою в бізнес-групі помічників Сергія Рибалка числиться ГАЙКА Галина Вікторівна. Інформації про Галину Вікторівну не багато. Відомо тільки, що вона є засновником і власником компанії “Парк Дружби” в м Дніпро. Компанія, як вказується в реєстраційних документах, займається експлуатацією спортивних споруд та іншою діяльністю в сфері спорту та, судячи з назви, має відношення до однойменного парку. Але, як виявилося, парку з такою назвою в Дніпрі немає, але є прекрасний лісопарк “Дружби народів”, що знаходиться в північній частині міста, що примикає до району “Золоті ключі” і приміського селища Підгородне, в якому знаходиться старий аеропорт Дніпра. У цій частині міста розміщені вельми респектабельні елітні котеджні селища.

Про досягнення компанії та її власника у вартій похвал діяльності функціонування спортивних споруд не повідомляється нічого, проте ми звернули увагу на адресу реєстрації компанії: 49026, м. Дніпро, вул. Калинова, 43. За цією ж адресою зареєстровано ТОВ “НАУТІЛУС-ІНВЕСТ 2006”, засноване офшорною компанією ОГМАЛІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, яка причетна до іншого помічника-консультанта С.Рибалки, його правої руки у сімейному бізнесі і власнику торгових марок С.І.ГРУПП і SIGroup Кривохатька Олега Вікторовича. Нагадаємо, що Олег Вікторович очолює компанію “Смачна країна”, яка займається здачею в оренду власного або орендованого нерухомого майна (див. Частину 1).

Таким чином, можна припустити, що діяльність пані Гайки Г.В. і заснованої нею компанії також може мати відношення до бізнес-діяльності народного депутата України С.Рибалки. Які їй поставлені завдання в обмін на посаду помічника депутата — невідомо, але з огляду на розмах “Сім’ї” можна припустити, що в сферу інтересів С.Рибалки могли потрапити не тільки спортивні споруди, але і величезний шматок землі в межах міста Дніпра, який поки ще займає лісопарк “Дружби народів”.

Непроста бізнес-репутація склалася в іншого помічника-консультанта народного депутата України — ГОЛОВІНА Марка Олександровича.

Ще в 2009 році він шукав роботу регіонального менеджера з продажу в містах Дніпропетровську, Харкові та Донецьку, про що розмістив відповідну анкету, а вже в 2011 році згаданий, як директор харківського ТОВ “ДТВ”, яке займається перепродажем снекової продукції і туалетного паперу.

Правда, популярністю на цій посаді він повинен бути зобов’язаний не успішним показникам роботи, а сайту AntiJob, на якому ошукані працівники скаржаться на недобросовісних роботодавців. Як виявилося, компанія, очолювана Марком Олександровичем, запрошувала на роботу з oфіційним oфoрмлeнням торгових прeдставників, водіїв зі своїм транспoртом і вантажників-кoмплектувальників. Перші три місяці справно виплачувала зарплату, а потім, після накопичення боргів повідомляла про фіктивної ліквідації підприємства.

В який момент перетнулися шляхи Головіна М.А. і С.Рибалки — невідомо. Залишається припустити, що їх об’єднав інтерес до збуту снекової продукції, а не особливостей “кидка” працівників на зарплату.

Помічник-консультант НЕДАШКІВСЬКИЙ Костянтин Олександрович також починав свій трудовий шлях через сайт пошуку роботи — в 2009 році він шукав місце продавця-консультанта з зарплатою від 3,5 тисячі гривень.

Зараз же він є засновником компанії “К.Н.С”, що знаходиться в Києві. Інформації про діяльність компанії немає, тому важко припустити, в чому ж Костянтин Олександрович допомагає народному депутату С.Рибалці.

Помічник-консультант ГОРОБЕЦЬ Сергій Геннадійович є власником компанії “ВІКАС-Україна”, яка знаходиться в Дніпрі і спеціалізується на оптовій торгівлі парфумерними та косметичними товарами, а також засновником благодійного фонду також з парфумерною назвою — “Квітуча Україна”. Про проекти фонду невідомо нічого, зате сам пан Горобець С.Г. брав участь в парламентських виборах 2014 року — “Радикальна партія О.Ляшка” довірила йому почесне 169 місце в своєму списку. Залишається здогадуватися, що скромна посада помічника стала своєрідною компенсацією за непрохідну позицію і вкладені кошти.

Про помічника ЧУНІХОВСЬКОГО Володимира Олександровича відомо тільки те, що він є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії “УКРАГРО-2003”. А ось розташована компанія все за тою ж відомою нам адресою — м Дніпро, вул. Калинова, 43. Таким чином, і компанія “УКРАГРО-2003”, і помічник-консультант пан Чуніховський В.А. також є частиною бізнес-мережі народного депутата С.Рибалки.

Два наступних помічника-консультанта відповідають за важливу ділянку роботи — особисту безпеку народного депутата України С.Рибалки і реалізацію спецпроектів.

Йдеться про президента Дніпропетровської федерації бодібілдингу та фітнесу ПАРХОМЕНКО Валерія Володимировича і радника директора київської охоронної фірми “Охорона-Комплекс” Сліпуха Едуарда Анатолійовича.

Як і будь-яка охоронна діяльність, робота зазначених помічників-консультантів не афішується. Однак, обізнані люди в Дніпрі розповідають, що посада пана Пархоменка дозволяє йому формувати і організовувати діяльність груп молодих людей, яких зараз прийнято називати “тітушками”, і використовувати їх у вирішенні корпоративних конфліктів, які вже перейшли в стадію фізичного протистояння. Наявність у Валерія Володимировича посвідчення помічника є свідченням того, що у С.Рибалки є абонемент на подібні послуги. Як мінімум, ще на три роки, депутатської каденції.

Інформації про пана Сліпуху Е.А. набагато менше, але можна припустити, що він допомагає С.Рибалці вирішувати подібні питання в Києві, а також може займатися організацією його особистої охорони, до якої народний депутат має слабкість.

Обидва помічника-консультанта не цуралися і політичної діяльності.

Пан Сліпуха 28 жовтня 2010 року був зареєстрований кандидатом у депутати
у мажоритарному окрузі № 21 на виборах Васильківської міськради від Васильківської міської організації політичної партії “Зелені”, а пан Пархоменко в 2015 році висувався на місцевих виборах від Радикальної партії до Дніпропетровської обласної ради по 10 територіальному округу.

Далі буде...

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