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Rheinmetall уже производит для Украины артснаряды и получает новые заказы - Шмыгаль

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 15:50  •  11809 просмотра

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По его словам главы правительства, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы. В ближайшей перспективе планируется запуск производства бронетехники на украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"В октябре во время визита в Берлин вместе с канцлером Германии мы дали старт сотрудничеству украинского ОПК и немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы. В ближайшей перспективе планируем запуск производства бронетехники на украинской территории", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, это "флагманский проект  единения" сил Украины  и европейских оружейников для достижения справедливого мира.  

"В будущем так же будем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech.

Дополнение

Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1, включая 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для подготовки водителей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Rheinmetall вже виробляє для України артснаряди та отримує нові замовлення – Шмигаль
Rheinmetall already produces artillery shells for Ukraine and receives new orders - Shmyhal
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