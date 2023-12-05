Rheinmetall уже производит для Украины артснаряды и получает новые заказы - Шмыгаль
Киев • УНН
По его словам главы правительства, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы. В ближайшей перспективе планируется запуск производства бронетехники на украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
"В октябре во время визита в Берлин вместе с канцлером Германии мы дали старт сотрудничеству украинского ОПК и немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы. В ближайшей перспективе планируем запуск производства бронетехники на украинской территории", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира.
"В будущем так же будем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech.
Дополнение
Правительство Украины заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1, включая 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для подготовки водителей.
Rheinmetall уже производит для Украины артснаряды и получает новые заказы - Шмыгаль
По его словам главы правительства, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира.
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