Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкую версию реактивной артиллерийской системы

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«Для нас подписанное сегодня письмо о намерениях является соглашением стратегического значения. Сочетание проверенных возможностей и обширных ноу-хау Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в производстве открывает уникальные возможности для обеих сторон», - заявил Армин Паппергер, исполнительный директор Rheinmetall AG. «Для Германии и Rheinmetall соглашение дает возможность защитить ключевые технологии и значительную долю в цепочке добавленной стоимости для Германии».

В рамках этого сотрудничества компании будут изучать потенциальные совместные возможности в таких областях, как исследования и разработки, производство и другие виды деятельности.

«Lockheed Martin надеется на сотрудничество и оптимизацию наших объединенных ресурсов для удовлетворения насущных потребностей в сдерживании», — сказала вице-президент Lockheed Martin по тактическим ракетам Паула Хартли.

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