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13 марта, 13:47 • 117304 просмотра

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13 марта, 13:40 • 115860 просмотра

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13 марта, 10:29 • 101667 просмотра

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Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкую версию реактивной артиллерийской системы

Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкую версию реактивной артиллерийской системы

Киев • УНН

 • 870872 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Rheinmetall Defense и Lockheed Martin подписали Меморандум о взаимопонимании для совместной работы над индивидуальными решениями, которые обеспечат Германии уникальную реактивную артиллерийскую систему, в которой максимально используются существующие и проверенные в боевых действиях компоненты, сделанные в Германии, говорится в заявлении производителей оружия, пишет УНН.

Цитата

«Для нас подписанное сегодня письмо о намерениях является соглашением стратегического значения. Сочетание проверенных возможностей и обширных ноу-хау Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в производстве открывает уникальные возможности для обеих сторон», - заявил Армин Паппергер, исполнительный директор Rheinmetall AG. «Для Германии и Rheinmetall соглашение дает возможность защитить ключевые технологии и значительную долю в цепочке добавленной стоимости для Германии».

В рамках этого сотрудничества компании будут изучать потенциальные совместные возможности в таких областях, как исследования и разработки, производство и другие виды деятельности.

«Lockheed Martin надеется на сотрудничество и оптимизацию наших объединенных ресурсов для удовлетворения насущных потребностей в сдерживании», — сказала вице-президент Lockheed Martin по тактическим ракетам Паула Хартли.

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