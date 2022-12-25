США уклали оборонний контракт з Lockheed Martin на суму понад 1 мільярд доларів

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«Цей контракт передбачає закупівлю матеріалів, деталей, компонентів із тривалим терміном постачання та зусилля, необхідні для своєчасного виробництва та постачання 118 літаків F-35 з партії 18 для ВПС, Корпусу морської піхоти, ВМС, неамериканських учасників Міністерства оборони, і закордонних військових клієнтів», - йдеться у повідомленні департаменту про контракт Lockheed на 1,05 мільярда доларів.

Додамо

Раніше цього місяця Lockheed Martin отримала контракт міністерства оборони на суму 431 мільйон доларів на постачання нових високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та допоміжні послуги для армії США та її іноземних союзників.

Крім того, Boeing Co отримала контракт із фіксованою ціною на суму 497 мільйонів доларів на гелікоптери CH-47F. передбачувана дата завершення контракту – 30 грудня 2025 року.