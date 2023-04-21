Rheinmetall і Lockheed Martin розроблять німецьку версію реактивної артилерійської системи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Rheinmetall Defense та Lockheed Martin підписали Меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи над індивідуальними рішеннями, які забезпечать Німеччині унікальну реактивну артилерійську систему, в якій максимально використовуються існуючі та перевірені в бойових діях компоненти, зроблені в Німеччині, йдеться в заяві виробників зброї, пише УНН.
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«Для нас підписаний сьогодні лист про наміри є угодою стратегічного значення. Поєднання перевірених можливостей та великих ноу-хау Lockheed Martin з досвідом Rheinmetall у виготовленні та виробництві відкриває унікальні можливості для обох сторін», - заявив Армін Паппергер, виконавчий директор Rheinmetall AG. «Для Німеччини та Rheinmetall угода дає можливість захистити ключові технології та значну частку в ланцюжку доданої вартості для Німеччини».
В рамках цієї співпраці компанії вивчатимуть потенційні спільні можливості у таких галузях, як дослідження та розробки, виробництво та інші види діяльності.
«Lockheed Martin сподівається на співпрацю та оптимізацію наших об'єднаних ресурсів для задоволення нагальних потреб у стримуванні», — сказала віце-президент Lockheed Martin із тактичних ракет Паула Хартлі.
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