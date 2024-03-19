рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук

россия для минирования акватории морей использовала авиацию, но после потери очередного Су-24 в течение нескольких месяцев они этого не делают. Однако, в море и так остается много морских мин. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас, возможностей гораздо меньше. В последнее время, когда это происходило, для этого использовали именно авиацию. И после потери очередного Су-24, который сбрасывал донные мины, в течение нескольких месяцев они этого не делают. Но не следует забывать, что в море и без этого было достаточно много этих мин, и учитывая то, что море это стихия, они самостоятельно непредсказуемо перемещаются. Последствия подрыва Каховской ГЭС, когда в море смыло все, чем был заминирован левый берег, поэтому имеем много ежедневной работы по поиску и обезвреживанию мин - сказал Плетенчук.

Напомним

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в акватории Черного моря. Время от времени в море появляются только патрульные катера, которые поправляют боновые заграждения.