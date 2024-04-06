рф жестоко расправляется с украинскими волонтерами: Приговорена к 20 годам заключения Маргарита Харенко

Украинский волонтер Маргарита Харенко из Мелитополя приговорена к 20 годам заключения оккупационными властями рф по статье "экстремизм и терроризм". Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Украинские волонтеры становятся жертвами жестокой репрессии оккупационных властей.

Один из самых известных случаев этого явления является заключение Маргариты Харенко из Мелитополя.

9 января 2023 года российские силовики похитили участницу Украинской Волонтерской Службы из своего дома, а 4 апреля 2024 года южный окружной военный суд в ростове объявил приговор по обвинению по статье 282 Уголовного кодекса рф по "экстремизму и терроризму". Следовательно, Харенко приговорена к 20 годам лишения свободы.

В свою очередь, Украинская Волонтерская Служба выразила свою возмущенность этим беспрецедентным приговором и заявила о незаконности заключения Харенко. В заявлении отмечается, что женщину арестовали и осудили за поддержку Украины и активную волонтерскую деятельность на временно оккупированной территории без права на адекватную защиту.

Мы можем подозревать, как происходят судебные процессы в России в отношении украинских граждан. Это - явление, лишенное справедливости и гуманизма. Это - еще одно публичное преступление против граждан Украины, нашей свободы, языка и права на активную гражданскую позицию из заявления Украинской Волонтерской Службы.

Этот случай является лишь одним из множества нарушений прав человека и международного права, которые происходят на захваченных территориях.

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