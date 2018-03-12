РФ увеличила присутствие своих военных на границе с Украиной - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российская Федерация увеличила присутствие своих военных неподалеку российско-украинской границы, а также наращивает группировку в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"В последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму", - цитирует пресс-служба слова министра.
По его мнению, главной целью таких действий является возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины.
Кроме того, он отметил, что ситуация на линии соприкосновения сложная, но контролируемая украинскими войсками.
По словам Полторак, Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ должна забрать войска из Донбасса, чтобы "приблизить" к себе Украину.