РФ збільшила присутність своїх військових на кордоні з Україною – Полторак

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Російська Федерація збільшила присутність своїх військових неподалік українсько-російського кордону, а також нарощує угруповання в окупованому Криму. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

“Останнім часом Російська Федерація збільшила свою присутність поблизу кордонів з Україною і далі нарощує військове угрупування в Криму”, - цитує прес-служба слова міністра.

На його думку, головною метою таких дій є можливість швидко та без тривалої підготовки здійснити агресію проти України.

Крім того, він зазначив, що ситуація на лінії зіткнення складна, але контрольована українськими військами.

За словами Полторака, Росія на території Донецької та Луганської областей проводить бойове випробування новітніх зразків озброєння, військової техніки та здійснює злагодження своїх військових підрозділів.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що РФ має забрати війська із Донбасу, аби "наблизити" до себе Україну.

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