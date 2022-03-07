РФ увеличила интенсивность информационно-психологических операций против украинцев

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"Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства, руководства Вооруженных сил. Это означает две вещи. Первое, что им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве. Во-вторых, мы не имеем на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы с вами потеряли психологическую способность к сопротивлению", - рассказал Арестович.

Дополнение

4 марта оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину.



