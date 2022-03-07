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15 марта, 19:03 • 75314 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118086 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111651 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106280 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91939 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91419 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80059 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115396 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ увеличила интенсивность информационно-психологических операций против украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Россия увеличила интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против населения Украины. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций, проводимых против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства, руководства Вооруженных сил. Это означает две вещи. Первое, что им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве. Во-вторых, мы не имеем на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы с вами потеряли психологическую способность к сопротивлению", - рассказал Арестович.

Дополнение

4 марта оккупанты выдали очередной фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину.

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