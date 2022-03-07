РФ збільшила інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти українців

Цитата

"Противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами: проти населення України, Збройних сил, керівництва України, керівництва Збройних сил. Це означає дві речі. Перше, що їм погано вдаються вправи на землі та в повітрі, саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника полягає в тому, щоб ми з вами втратили психологічну здатність до супротиву", - розповів Арестович.

Доповнення

4 березня окупанти видали черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський покинув Україну.



