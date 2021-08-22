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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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РФ заявила, что Япония отказывается предоставить информацию о приплывшем с Курил мужчине

РФ заявила, что Япония отказывается предоставить информацию о приплывшем с Курил мужчине

Киев  •  УНН

 • 22210 просмотра

КИЕВ. 22 серпня. УНН. Японские компетентные органы не предоставляют российской стороне информацию о мужчине, приплывшем с острова Кунашир и попросившем в Японии политического убежища. Соотвествующее заявление, как сообщает УНН, обнародовало Генконсульство России в Саппоро.

Цитата:

“Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию. Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским Генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся”, — говорится в сообщении дипучреждения.

Российская сторона заявляет, что намерена добиться получения информации. Кроме того, российские дипломаты хотят встретиться с мужчиной, если он действительного гражданин РФ.

Напомним

В СМИ появилась информация, что 20 августа гражданин РФ приплыл на резиновой лодке с о.Кунашир Курильского района Сахалинской области РФ на острой Хоккайдо. Сообщается, что мужчина попросил у японских властей политического убежища.

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