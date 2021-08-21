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17 березня, 19:38 • 104733 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136279 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 163602 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160798 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181937 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159576 перегляди

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Громадянин Росії вплав дістався з Курильських островів до Японії та попросив там політичного притулку

Громадянин Росії вплав дістався з Курильських островів до Японії та попросив там політичного притулку

Київ • УНН

 • 48467 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Громадянин Росії самостійно приплив з південнокурильського острова Кунашир в Японію, щоб попросити політичного притулку. Про це повідомляє Kyodo, пише УНН.

Деталі

Він був переданий працівникам міграційного бюро міста Саппоро, які повинні будуть або видати йому тимчасовий дозвіл на перебування в країні, або депортувати на батьківщину. Відомостей про те, як саме росіянин зміг дістатися до території Японії, не наводиться. Відстань між Кунаширом і Хоккайдо становить близько 20 км.

Реакція посольства Росії в Японії

Російське посольство в Японії заявило, що з’ясовує обставини навколо громадянина РФ, який, за інформацією місцевих ЗМІ, попросив політичного притулку в японської влади. Про це йдеться в заяві, розміщеній в суботу на сторінці диппредставництва у Facebook.

“У зв’язку з появою в японських ЗМІ інформації про російського громадянина, що звернувся до місцевої влади та який нібито попросив політичного притулку, повідомляємо, що посольство Росії в Японії і генконсульство Росії в Саппоро знаходяться в тісному контакті з японськими компетентними органами на предмет з’ясування відповідних обставин”, — підкреслюється у заяві посольства.

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