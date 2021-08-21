Громадянин Росії вплав дістався з Курильських островів до Японії та попросив там політичного притулку

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Він був переданий працівникам міграційного бюро міста Саппоро, які повинні будуть або видати йому тимчасовий дозвіл на перебування в країні, або депортувати на батьківщину. Відомостей про те, як саме росіянин зміг дістатися до території Японії, не наводиться. Відстань між Кунаширом і Хоккайдо становить близько 20 км.

Реакція посольства Росії в Японії

Російське посольство в Японії заявило, що з’ясовує обставини навколо громадянина РФ, який, за інформацією місцевих ЗМІ, попросив політичного притулку в японської влади. Про це йдеться в заяві, розміщеній в суботу на сторінці диппредставництва у Facebook.

“У зв’язку з появою в японських ЗМІ інформації про російського громадянина, що звернувся до місцевої влади та який нібито попросив політичного притулку, повідомляємо, що посольство Росії в Японії і генконсульство Росії в Саппоро знаходяться в тісному контакті з японськими компетентними органами на предмет з’ясування відповідних обставин”, — підкреслюється у заяві посольства.