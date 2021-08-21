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Гражданин России вплавь добрался с Курильских островов в Японию и попросил там политического убежища

Гражданин России вплавь добрался с Курильских островов в Японию и попросил там политического убежища

Киев  •  УНН

 • 48451 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Гражданин России самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище. Об этом сообщает Kyodo, пишет УНН.

Детали

Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

Реакция посольства России в Японии

Российское посольство в Японии заявило, что выясняет обстоятельства вокруг гражданина РФ, который, по информации местных СМИ, попросил политического убежища у японских властей. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу на странице диппредставительства в Facebook.

“В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств”, — подчеркивается в заявлении посольства.

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