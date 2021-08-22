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The Washington Post

РФ заявила, що Японія відмовляється надати інформацію про чоловіка, який приплив з Курил

Київ • УНН

 • 22230 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Японські компетентні органи не надають російській стороні інформацію про чоловіка, що припливли з острова Кунашир і попросив в Японії політичного притулку. Відповідну заяву, як повідомляє УНН, оприлюднило Генконсульство Росії в Саппоро.

РФ заявила, що Японія відмовляється надати інформацію про чоловіка, який приплив з Курил

Цитата:

"Не дивлячись на всі нові подробиці про цей інцидент, що з'являються в японських ЗМІ з посиланням на джерела в поліції, японські компетентні органи відмовляються надати нам офіційну інформацію. Поліція стверджує, що їм нічого не відомо, оскільки іноземець переданий до відділення імміграційної служби Японії в Саппоро. Управління безпеки на морі також посилається на повну відсутність даних. Начальник відділу імміграційного контролю саппоровського відділення імміграційної служби Японії, у відані якого перебуває справа, пояснює неможливість співпраці з російським Генконсульством відсутністю вказівок керівництва в Токіо, а також непідтвердженими громадянством цієї людини. МЗС Японії відсилає нас в імміграцію Саппоро. Коло замкнулося", - йдеться в повідомленні дипустанови.

Російська сторона заявляє, що має намір домогтися отримання інформації. Крім того, російські дипломати хочуть зустрітися з чоловіком, якщо він дійсного громадянин РФ.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилася інформація, що 20 серпня громадянин РФ приплив на гумовому човні з о.Кунашір Курильського району Сахалінської області РФ на гострій Хоккайдо. Повідомляється, що чоловік попросив у японської влади політичного притулку.

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