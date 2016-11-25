РФ заявила о отбуксировки спасенного украинского судна на стоянку

"Большой противолодочный корабль Северного флота" Вице-адмирал Кулаков "завершил спасательную операцию по буксировке украинского рыболовного судна" 097 ", что потерпело бедствие, на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос (30 миль к югу от острова Крит) ... На пути следования украинским морякам была предоставлена ​​вся необходимая, в том числе медицинская помощь ", - говорится в сообщении.

Указано, что украинское судно с экипажем на борту в ближайшее время будет передано греческим спасательным службам, состояние членов экипажа удовлетворительное. Для отбуксировки в указанный район российский военный корабль преодолел расстояние более 140 морских миль. В пресс-службе добавили, что после этого "Вице-адмирал Кулаков" продолжил выполнение задач боевой службы в составе постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, 24 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море .