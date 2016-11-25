РФ заявила про відбуксирування врятованого українського судна на стоянку

"Великий протичовновий корабель Північного флоту "Віце-адмірал Кулаков" завершив рятувальну операцію з буксирування українського риболовецького судна "097", що зазнало лиха, на якірну стоянку в районі грецького острова Гавдос (30 миль на південь від острова Крит)... На шляху прямування українським морякам була надана вся необхідна, в тому числі медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що українське судно з екіпажем на борту найближчим часом буде передано грецьким рятувальним службам, стан членів екіпажу задовільний. Для відбуксирування в зазначений район російський військовий корабель подолав відстань понад 140 морських миль. У прес-службі додали, що після цього "Віце-адмірал Кулаков" продовжив виконання завдань бойової служби у складі постійної угруповання кораблів ВМФ Росії в Середземному морі.

Нагадаємо, 24 листопада міноборони РФ повідомило про порятунок українського судна у Середземному морі.