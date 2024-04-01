рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф установила четыре баржи на входе в бухту Новороссийска с целью защиты своих кораблей от украинских надводных дронов. Об этом сообщает Британская разведка, передает УНН.

Детали

Украинские надводные дроны заставили рф принять меры для защиты своего Черноморского флота.

Согласно последним данным Британской разведки, в связи с атаками Украины, рф установила четыре баржи на входе в бухту Новороссийска.

Эти меры предназначены для обеспечения безопасности ценнейших активов флота, которые были переведены в Новороссийск.

Напомним

Ранее УНН информировал, что российские военные в оккупированном Крыму реагируют на украинские удары, блокируя проход катеров и устанавливая новые заграждения, направленные на защиту инфраструктуры от дальнейших атак.

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