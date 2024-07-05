рф за сутки потеряла: 1110 человек личного состава, 10 танков, 54 артиллерийские системы
Киев • УНН
За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава, 10 танков, 11 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 57 беспилотных летательных аппаратов, 54 автомобиля и автоцистерны, а также 5 единиц специальной техники, по данным Вооруженных сил Украины.
За прошедшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 04.07.24:
- Личный состав: 548580 (+1110).
- Танки: 8142 (+10).
- Бронированные боевые машины: 15611 (+11).
- Артиллерийские системы: 14831 (+54).
- РСЗВ: 1115.
- Средства ППО: 878.
- Самолеты: 360.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11751 (+57).
- Крылатые ракеты: 2342.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19977 (+54).
- Специальная техника: 2473 (+5).
Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий4 июля 2024, 21:10 • 16413 просмотров